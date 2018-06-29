Глава государства совершил облет «зеленого пояса» Астаны

Глава государства дал ряд конкретных поручений Министерству сельского хозяйства, акиматам Астаны и Акмолинской области по дальнейшему развитию зеленой зоны.

В преддверии Дня столицы Глава государства совершил традиционный облет «зеленого пояса» Астаны и ознакомился с ходом его развития, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурсултан Назарбаев совместно с представителями молодежного отряда «Жасыл Ел» принял участие в посадке деревьев на территории зеленой зоны столицы и выпуске 150 фазанов в естественную среду.

Общаясь с молодежью, Президент Казахстана напомнил, что «зеленый пояс» создавался как природный барьер для защиты столицы от пыльных ветров и снежных бурь.

- Лес – это настоящее природное богатство и важнейший механизм сохранения благоприятной жизненной среды. Лес оздоравливает городской воздух, делая его чище и свежее, а климат – мягче, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Глава государства провел совещание по вопросам текущего состояния и дальнейшего развития «зеленого пояса» Астаны.

В совещании приняли участие руководитель Администрации Президента А.Джаксыбеков, заместитель Премьер-министра - министр сельского хозяйства У.Шукеев, аким города Астаны А.Исекешев и аким Акмолинской области М.Мурзалин.

Президент Казахстана подчеркнул, что за 20 лет вокруг Астаны сформировалась уникальная экосистема, где гармонично сочетаются природный и городской ландшафты.

- «Зеленый пояс» внутри столицы составляет площадь почти в 15 тысяч гектаров. Важно, по примеру столицы, наращивать темпы посадок лесонасаждений по всему Казахстану, - указал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что масштабная работа по соединению лесов «зеленого пояса» и «Щучинско-Боровской курортной зоны» будет продолжена в ближайшие годы. В частности, будет высажено более одной тысячи гектаров леса вдоль трасс Астана-Караганда и Астана-Шортанды.

В ходе совещания вице-министр сельского хозяйства Е.Нысанбаев доложил Нурсултану Назарбаеву о том, что с 1997 года общая площадь лесопосадок превысила 83 тысячи гектаров, а в текущем году составила порядка 5,5 тысяч гектаров.

В свою очередь директор НИИ защиты и карантина растений А.Сагитов рассказал о принимаемых мерах по защите леса от вредителей и повышению приживаемости лесных насаждений.

По итогам совещания Глава государства дал ряд конкретных поручений Министерству сельского хозяйства, акиматам Астаны и Акмолинской области по дальнейшему развитию зеленой зоны и использованию лесных насаждений для организации мест отдыха жителей и гостей столицы.

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