Не допустим банкротства ФК «Актобе» - Бердыбек Сапарбаев

В субботу, 30 июня, аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев в неформальной обстановке встретился с руководством, тренерским штабом и игроками футбольного клуба «Актобе», передает Zakon.kz.

Глава региона опроверг слухи о возможном банкротстве клуба, заверив футболистов в том, что местные власти прилагают все усилия для решения накопившихся за многие годы финансовых проблем.

- В Актобе был и будет футбол. Мы всегда будем вас всячески поддерживать. Конечно, у клуба есть проблемные вопросы, но мы их решаем. Главное – нет задолженностей по текущей заработной плате и премиальным. Не надо верить слухам о банкротстве - этого не будет, мы не допустим. Так что не переживайте. Играйте и радуйте своей игрой наших болельщиков, - подчеркнул Б.Сапарбаев.

Что касается долгов, то в ближайшее время будут погашены задолженности за прошлый год. Дела по долгам за более ранний период будут решаться также на законных основаниях, сообщил он.

Глава региона отметил хорошую игру в последних матчах и пожелал успехов команде, в том числе, и в завтрашнем матче против карагандинского «Шахтера».

От имени красно-белых выступил главный тренер Владимир Муханов, который заверил главу региона, что команда приложит все усилия, чтобы выиграть не только в завтрашнем поединке, но радовать болельщиков и в последующих играх.

Говорили на встрече и о развитии массового детско-юношеского футбола. Отметим, что с этой целью в 2016 году в Актобе была открыта Академия футбола с филиалами во всех 14 районных центрах области. В этом году в областном центре также была открыта специальная спортивная база с пятью футбольными полями.

В завершении встречи акиму области была подарена игровая футболка с номером «04», символизирующим автомобильный код региона.