Руководство и тренерский штаб ФК "Атырау" подали в отставку
2 июля 2018, 11:26
1 июля они сообщили о своем уходе.
1 июля после матча Атырау-Кызылжар (0:0) руководство клуба тренерский штаб покинули пост собственному желанию, сообщает Zakon.kz.
"Руководство клуба благодарит болельщиков за веру и поддержку команде, так же выражает благодарность коллективу клуба за совместную работу и желает им дальнейших хороших результатов", - говорится в сообщении пресс-службы ФК "Атырау".
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