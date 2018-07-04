В Алматы пропала продюсер фильма "Томирис"
Анну ищут со 2 июля.
Фото : соцсети4 июля 2018, 06:17
В Алматы вышла из дома и не вернулась продюсер фильма "Томирис" Анна Чакиртова, передает Zakon.kz.
Информацию о пропаже Анны размещают в социальных сетях дочь и супруг Анны. По их словам, вечером 2 июля продюсер вышла из дома и не вернулась. Это произошло около 9 часов вечера, с тех пор ее никто не видел. С камер видеонаблюдения в аптеке была снята запись о визите Анны.Больше никаких данных о ее местонахождении не поступало.
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