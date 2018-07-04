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В Алматы пропала продюсер фильма "Томирис"

Анну ищут со 2 июля.

Фото : соцсети4 июля 2018, 06:17

В Алматы вышла из дома и не вернулась продюсер фильма "Томирис" Анна Чакиртова, передает Zakon.kz.

Информацию о пропаже Анны размещают в социальных сетях дочь и супруг Анны. По их словам, вечером 2 июля продюсер вышла из дома и не вернулась. Это произошло около 9 часов вечера, с тех пор ее никто не видел. С камер видеонаблюдения в аптеке была снята запись о визите Анны.Больше никаких данных о ее местонахождении не поступало.


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