"Речь идет не о налоге". В Минтруда рассказали о едином совокупном платеже

Никто не будет искать этих людей и заставлять платить ЕСП - Альтаев.

Единый совокупный платеж не является налогом для самозанятых. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты Нуржан Альтаев на брифинге в СЦК, передает Zakon.kz.

По его словам, платеж не не будут уплачивать те люди, которые не имеют доходов.

"Единый совокупный платеж - это всего лишь возможность для вас обеспечить свою социальную защиту во всех отношениях. Мы же с вами на сегодня делаем отчисления в пенсионный фонд, часть средств со следующего года будет направляться в государственный фонд медстрахования. Соответственно, те, кто делает платежи в госфонд медстрахования, те будут обеспечены медобслуживанием. Есть у нас госфонд соцстрахования, туда осуществляются платежи. В случае возникновения каких-то рисков, например, отпуск по беременности и родам, из госфонда соцстрахования будут выплачиваются деньги", - сказал Альтаев.

Вице-министр также отметил, что при потере трудоспоспобсности или работы, из госфонда выплачивается пособие на этот период.

"Люди, которые официально работают, либо официально занимаются предпринимательской деятельностью, зарегистрированы в качестве предпринимателя. Они делают платежи, и когда они достигнут пенсионного возраста, им будут выплачиваться пенсии, если он заболеет у него есть медстраховка", - сообщил Альтаев.

Он также рассказал, что делать с теми предпринимателями, которые находятся в тени.

"Они все деньги получают, условно говоря, наличными и этих всех отчислений не делают. Что же будет, когда придет возраст, они достигнут пенсионного возраста, либо когда они заболеют, либо когда они выйдут в отпуск по беременности и родам. Тогда возникает большой вопрос. Поэтому для решения этого вопроса на сегодняшний день правительство, министерство труда, министерство национальной экономики и министерство финансов, мы пришли к мнению, что нужно создать для них легкий, без всякой бюрократии, платеж, который будет закрывать все эти вопросы", - сказал он.

Вице-министр заверил, что речь идет не о дополнительном налоге, а о дополнительной возможности обеспечить будущее - соцзащиту, пенсию и медобслуживание.

"Уплачивая этот небольшой платеж, вы закрываете практически всю социальную ответственность, закрываете свои обязательства перед государством. Вы по сути, уплачивая этот ЕСП, сразу же регистрируетесь, вам не нужно идти в налоговую, сдавать отчетности, брать свидетельство о госрегистрации в качестве ИП. Вы можете оплатить этот платеж через мобильник, через банкомат, через любую кассу", - сказал Альтаев.

Вместе с тем он заверил, что никто заставлять платить ЕСП не будет.

"Никто не будет искать этих людей и заставлять платить ЕСП, это всего лишь для вас возможность. Мы только будем все время информировать о том, что у этих людей есть такая возможность. Хотите платить - платите, не хотите платить - не платите", - заключил он.

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