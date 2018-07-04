Джитсеры QTT с медалями вернулись из Америки

Обладатель пурпурного пояса Арлан Шабдарбаев в своем весе 77 кг в дивизионе мастер-3 завоевал золото, обыграв в финале Райана Роузендэйла.

Представители Qazaqstan Top Team Арлан Шабдарбаев и его сын Арнур Шабдар с золотыми и серебряным медалями вернулись в Алматы из престижного турнира по джиу-джитсу American National IBJJF Jiu Jitsu Championship, который проходил в Лас-Вегасе, штат Невада, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

В международном аэропорту их друзья и коллеги встретили с большими аплодисментами. Обладатель пурпурного пояса Арлан Шабдарбаев в своем весе 77 кг в дивизионе мастер-3 завоевал золото, обыграв в финале Райана Роузендэйла, затем в «абсолютке» победил Эрика Эндрю. Тем самым он принес два золотых медалей.

- Все соперники были сложными, но мне удалось их выиграть по баллам. Очень доволен организацией турнира. Народу было много. Единственное, сложно было добираться. Долгий перелет. Теперь у меня в планах поехать на «Dubai open» в сентябре, если все будет хорошо и дальше чемпионаты Европы и мира, - говорит Арлан Шабдарбаев.

Его 11-летний сын Арнур Шабдар также доволен своим выступлением. Он занял второе место.

- Проиграл в финале по баллам. Соперник был сильным и опытным. Но, я не расстраиваюсь. Буду дальше тренироваться, - поделился впечатлением Арнур.

Кроме них, в этом престижном турнире выступали и другие казахстанцы, которые заняли призовые места. Так из клуба QTT золото также взяли Толеген Кумаров (Master 1, brown belt) и Калдар Абдыкабыл (No Gi). Серебряными призерами стали Рахмет Садирбай, Калдар Абдыкабыл. Также из девушек первое и второе место заняла Молдир Мекенбаева из другого клуба, а также бронзу завоевала Алуа Дуйсенбек.

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