Назарбаев подписал закон о валютном контроле

Небанковские обменные пункты получат право на покупку и продажу золотых минислитков, выпущенных Национальным банком.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», направленный на совершенствование валютного регулирования и контроля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Вошедшие в документ правовые нормы направлены на: расширение охвата валютных операций мониторингом с одновременным упрощением процедур сбора информации о валютных операциях; сокращение иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана; сохранение принципов либерального валютного режима, который обеспечит исполнение международных обязательств, принятых Республикой Казахстан, без возложения дополнительной нагрузки на граждан и субъектов бизнеса; признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов, что позволит обеспечить равные условия ведения бизнеса для местных компаний и филиалов иностранных организаций; усиление противодействия выводу денег из страны.

Небанковские обменные пункты получат право на покупку и продажу золотых минислитков, выпущенных Национальным банком. Также расширено понятие «валютные операции», которое теперь включает передачу валютных ценностей в доверительное управление либо на основании договора об оказании брокерских услуг, приобретение и погашение резидентом электронных денег, выпущенных нерезидентом, и наоборот.

Приняты поправки в законодательство по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка.

Документ разработан в целях приведения законодательства в соответствие с нормами проекта Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Поправками, вносимыми в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливается административная ответственность за нарушение валютного законодательства. В рамках принятия мер по противодействию выводу капитала из страны в Налоговый кодекс вносятся изменения, предусматривающие признание налогооблагаемым доходом суммы предоплаты по импорту, невозвращенной (не удовлетворенной) в течение двух лет.

В Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» вводится норма, предусматривающая возможность лишения лицензии небанковских обменных пунктов на основании их несоответствия предъявляемым квалификационным требованиям.

В целях противодействия выводу капитала устанавливается возможность раскрытия банковской тайны по валютным операциям органу государственных доходов. По поручению Главы государства в рамках реализации программы «7-20-25» документ определяет особенности ипотечного займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью. Поправки, вносимые в Гражданский кодекс, направлены на защиту заемщиков - физических лиц в части ограничение годовой эффективной ставки вознаграждения на уровне 100 %. Кроме того, вводится дополнительный вид депозита - сберегательные вклады.

Они представляют собой альтернативный инструмент сбережений, инвестирование в который предполагает получение повышенной ставки вознаграждения и повышенную государственную гарантию до 15 млн тенге, при действующей гарантии до 10 млн тенге по иным вкладам в национальной валюте. Предполагается, что вкладчик будет обладать правом досрочного изъятия при условии 30-дневного уведомления банка по истребованию вклада. В случае его досрочного изъятия размер вознаграждения будет пересчитываться по ставке, установленной по вкладам до востребования.

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