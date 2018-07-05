Исламские ценные бумаги будут выпущены в Казахстане 

Также ведется работа по выпуску "зеленых" облигаций под инфраструктурно-инвестиционные и экологические проекты.

Президент РК Нурсултан Назарбаев, выступая перед гостями, приглашенными на церемонию открытия Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), отметил, что в работе Центра будут использованы принципы корпоративного управления, защищены интересы всех инвесторов, передает корреспондент Zakon.kz.

"Все это создает необходимую атмосферу доверия и сотрудничества. Для удобства участников развития фондового рынка создана Биржа МФЦА. Сегодня мы с вами дадим старт работе этой Биржи. Сейчас на Бирже МФЦА насчитываются 14 локальных международных брокера с общим объемом активов 34 млрд долларов, и эти цифры будут расти", - сказал он.

Глава государства добавил, что также планируется вывести на IPO акции крупных горнорудных, нефтегазовых и транспортных, информационно-коммуникационных и других нацкомпаний РК.

"Исламские зеленые финансы также станут важным направлением в развитии МФЦА. В 2018 году на его площадке мы планируем выпустить исламские ценные бумаги. Ведется работа по выпуску "зеленых" облигаций под инфраструктурно-инвестиционные и экологические проекты. Одна из важных сфер деятельности МФЦА - это создание эффективной среды для развития инновационных финансовых технологий. Развитие рынков капиталов, управление благосостоянием частных лиц также является приоритетами МФЦА", - отметил Н. Назарбаев.

Ксения Давыдова, Астана

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