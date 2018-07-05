Гол как сокол? Алматинец задолжал своим детям более 5 млн тенге алиментов

С 2009 года он выплатил на содержание двух своих детей около 600 тыс тенге.

Алматинка Юлия Бахтина с 2009 года практически не получает от бывшего супруга алименты на содержание двоих общих детей. Несмотря на то, что согласно ст.139 УК РК неисполнение родителем обязанностей более 3 месяцев по уплате средств на содержание детей влечет уголовную ответственность, мужчину до сих пор никак не наказали. Причина - отсутствие официального заработка и какого-либо имущества, передает Zakon.kz.

Как рассказала юрист Полина Габдрахманова, представляющая интересы Юлии Бахтиной, в 2009 году было вынесено три судебных приказа о взыскании алиментов: сначала на дочь 2007 г.р., затем на сына 2009 г.р. и третий на саму Юлию, которая на тот момент находилась в декретном отпуске по уходу за их новорожденным сыном. С этого времени бывший супруг отказывался добровольно и регулярно выплачивать деньги.

"Частично производил погашение после того, как мы инициировали судебные процессы или обращались в органы внутренних дел с заявлениями о привлечении его к уголовной ответственности", - пояснила Полина.

Суды инициировали дважды. Первый раз в порядке частного обвинения. Тогда должник выплатил энную сумму, чтобы его не привлекли к ответственности. Второй раз в 2012 году был суд по лишению мужчины родительских прав. Он также выплатил какую-то незначительную часть, во избежание лишения его родительских прав. Всего с 2009 по 2012 годы он выплатил 560 020 тенге, последний платеж был в 2015 году в размере 20 тыс тенге.

На повестки судебных исполнителей мужчина не являлся, и в ноябре 2017 года его объявили в розыск. В мае 2018 года сотрудники ОВД Алатауского района нашли его и обеспечили явку в УВД Жетысуского района, после чего он обещал выплатить долг по алиментам, однако ограничился двумя незначительными платежами.

"У нас есть административная и уголовная ответственность за уклонение от уплаты алиментов. Но его не привлекают, потому что он якобы безработный, и не имеет имущества, а значит, у него отсутствует «реальная возможность» исполнить судебный акт", - говорит Полина Габдрахманова.

При этом она апеллирует к Нормативному Постановлению ВС об ответственности за неисполнение судебных актов и Обобщению судебной практики ВС, в котором разъясняется, что отсутствие у должника дохода по неуважительным причинам либо внесение незначительных сумм в счет оплаты задолженности во избежание привлечения к ответственности не является основанием для освобождения должника от административной или уголовной ответственности.

"В Постановлении Верховного суда говорится, что отсутствие у должника реальной возможности исполнить судебное решение в определенное время освобождает его от ответственности. Однако невозможность исполнения судебного акта должна быть основана на уважительной причине, например, инвалидность, невыплата работодателем заработной платы, серьезная болезнь, ипотека и т.д. Но здесь человек здоров физически. Просто официально не трудоустроен с 2006 года, и не пытался этого сделать до последнего времени. То есть он намеренно, умышленно уклоняется от уплаты средств на содержание своих детей", - пояснила юрист.

Согласно статье 139 УК РК, неисполнение обязанностей более 3 месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишением свободы на тот же срок. В данном случае человек уклоняется от уплаты алиментов уже более 5 лет.

Мужчину четыре раза пытались привлечь к уголовной ответственности через заявления в УВД Жетысуского района. Однако дознаватель каждый раз отказывал, ввиду отсутствия состава преступления. Три раза после жалоб в прокуратуру дело возвращали в УВД, но безрезультатно.

"Причем три раза из четырех не было принято никаких процессуальных мер. Человек неофициально работает. Дознаватель эту информацию проверять не стал. Хотя мы дали даже адрес СТО, где он работает...", - рассказала юрист.

В пресс-службе ДВД Алматы по данному факту пояснили, что 26.09.2017 года частным судебным исполнителем исполнительное (далее: ЧСИ) производство было прекращено ввиду отсутствия имущества или дохода для обращения взыскания.

"На основании вышеизложенного уголовное дело было прекращено ввиду отсутствия состава преступления и направлено в районную прокуратуру для проверки законности решения. С данным решением прокуратура района согласилась", - сообщили в ДВД Алматы.

Однако Полина Габдрахманова утверждает, что тогда исполнительное производство было прекращено по их заявлению.

"Мы попросили забрать документы, потому что ЧСИ не принимал никаких мер. Забрали документы и передали другому ЧСИ, который буквально гонялся за должником год. В этом году у него приостановили лицензию, и по закону документы передали другому ЧСИ", - пояснила спикер.

Как рассказал представитель ЧСИ Кондратова С.В., Александр Кувшинов, к ним исполнительное производство поступило 29 марта 2018 года.

"Рассмотрев материалы дела мы обнаружили, что были неоднократные попытки привлечения должника к административной и уголовной ответственности. Также должник был объявлен в розыск. По результатам розыска сотрудники миграционной полиции нашли его, вывели на контакт. Затем речь зашла о возбуждении уголовного дела, но в этом отказали", - сообщил Кувшинов.

Сейчас они вручили должнику требование о трудоустройстве через Центр занятости, так как он официально безработный.

"Он встал на учет, как безработный - нам пришел ответ из Центра занятости. Он сейчас будет направлен на курсы профессиональной подготовки и дальнейшее распределение по месту работы", - рассказал представитель ЧСИ.

По его данным, сумма задолженности по алиментам на 31 мая 2018 года составила 5 140 820 тенге.

ЧСИ ждет ответа от Департамента юстиции Алматы, чтобы привлечь должника к административной ответственности. Однако отмечается, что, исходя из сложившейся практики по таким делам, шансы на привлечение к ответственности невелики, так как, опять же, мужчина официально не имеет никакого имущества и дохода.

"Может быть, наш частный кейс никому неинтересен. Но проблема в том, что это массовое явление. У нас миллионы женщин, у которых на руках приказ о взыскании алиментов, бывшие мужья которых ничего не хотят платить детям. Юридически есть возможность их привлечь, но должностные лица попросту не хотят, рассуждая: человек не работает, не имеет имущества, значит, нет состава преступления", - резюмировала спикер.

Что касается судебной практики, то в Обобщении рассмотрения судами РК уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.139 УК РК за 1 полугодие 2015 года указано, что всего было рассмотрено 75 таких дел. По 14 были вынесены приговоры, 9 дел направили в ювенальные суды, 6 - вернули прокурору, по 22 делам было прекращение в связи с примирением сторон, 10 уголовных дел направил в полицию, 3 человек объявили в розыск и т.д. Официальной статистики за более поздние периоды в официальном доступе пока нет.

Редакция Zakon.kz обратилась в прокуратуру Алматы за разъяснениями по сложившейся ситуации.

Ирина Капитанова

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