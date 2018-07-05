Казахстан выступил против присутствия военных на Каспии
Каспий должен быть морем мира, взаимопонимания и сотрудничества.
Фото : BNews.kz5 июля 2018, 16:42
Казахстан выступает за демилитаризованный статус Каспийского моря, заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Роман Василенко, передает РИА Новости.
"Позиция Казахстана заключается в том, что страна выступает за демилитаризованный статус моря", - сообщил Василенко
Он отметил, что Каспий должен быть морем мира, взаимопонимания и сотрудничества.
Глава РФ Владимир Путин принял предложение российского правительства о том, чтобы подписать Конвенцию о правовом статусе моря. Согласно проекту, участники конвенции должны придерживаться принципа неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, которые не принадлежат сторонам конвенции.
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