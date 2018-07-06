В Талдыкоргане появился первый проспект «Астана»

Посмотреть новые улицы пришли ветераны и 20-летние молодые ребята - ровесники Астаны.

Сегодня в ходе праздничных мероприятий к 20-летию Астаны в областном центре Алматинской области 4 улицы получили названия. В торжественном открытии участвовал аким области Амандыка Баталов, передает zakon.kz.

Посмотреть новые улицы пришли ветераны и 20-летние молодые ребята - ровесники Астаны. Теперь у талдыкорганцев будет своя «Астана». И не случайно эта улица получила такое название в новом жилом районе. По словам акима области, этот район также будет процветать как наша столица.

- Совсем не давно, здесь был пустырь. Но как видите за короткое время тут вырос новый микрорайон. Тут есть все для комфортного проживания. В рамках 20-летия столицы в Алматинской области проводится множество важнейших мероприятий. Открытие улиц означает, что Талдыкорган не стоит на одном месте и также как столица растет, - сказал Амандык Баталов.

В новом микрорайоне еще три улицы получили название в честь граждан, внесших весомый вклад в развитие страны: известного казахского летописца, политического деятеля и историка Кыдыргали Жалаири, видного партийного, государственного и общественного деятеля, Председателя Совета Министров Казахской ССР, ветерана войны, Героя труда Байкена Ашимова и Герой Социалистического Труда, Почетного гражданина Алматинской области Злихи Тамшибаевой.

В свою очередь дети этих людей поблагодарили за оказанный почет и поздравили жителей города с юбилеем столицы.

Продолжилось все открытием въездной арки «Талдыкорган», которая стала еще одним украшением города.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!