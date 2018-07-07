20 тысяч мальков севрюги выпустили в честь Дня рыбака в Атырау

Завершится празднование Дня рыбака в 19.00 праздничным концертом и салютом на площади им.С.Бейбарыса.

Сегодня, 7 июля, в Атырау стартовала череда праздничных мероприятий, посвященных Дню рыбака, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области, передает Zakon.kz.



Так, ранним утром на набережной р.Урал прошел турнир по спортивной рыбной ловле, победители которого получили призы и подарки в различных номинациях. На набережной в районе Санатория два атырауских осетровых рыбоводных завода выпустили в реку 20 тысяч мальков рыб осетровых пород. Вес молоди севрюги колеблется от 3 до 10 граммов.





- Сегодня мы выпустили 20 тысяч мальков не случайно - в этом году два рыбоводных завода, действующих на территории Атырауской области отмечают свой 20-летний юбилей. Также эта знаменательная дата совпала с двадцатилетним юбилеем столицы Казахстана Астаны. Данная церемония является ежегодной, мы уверены, что выпуск мальков несомненно скажется на увеличении популяции рыб ценных пород в регионе, - рассказал директор Урало-Атырауского осетроводного завода Гильман Сарсемалиев.



В ходе мероприятия для гостей праздника была организована выставка рыб осетровых пород, на которой были представлены взрослые особи русского осетра, шипа, белуги, стерляди и севрюги.



На площади им.С.Бейбарса, перед областным акиматом, развернулась ярмарка рыбной продукции атырауских производителей. Здесь жители и гости города Атырау смогли приобрести свежую, вяленую и копченую рыбу, а также различные полуфабрикаты.



Там же на площади им.С.Бейбарса прошли различные конкурсы: кто быстрее всех почистит рыбу, кто приготовит самое вкусное блюдо из рыбы, кто смастерит оригинальную удочку или рыболовную снасть, кто сильнее в поднятии гири или в перетягивании каната. После чего участников и гостей праздника с Днем рыбака поздравил первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов.





- Ежегодно два наших рыбоводных завода производят и выпускают в реку около 7 миллионов молоди рыбы. Наши производственные кооперативы вылавливают до 12 тонн рыбы в год, 85-90% которой уходит на экспорт. Это еще раз доказывает, что рыбная отрасль в Атырауской области развивается хорошими темпами, - сказал в своей поздравительной речи Серик Шапкенов.



В продолжении мероприятия состоялось торжественное чествование ветеранов рыбной отрасли, а также лучших представителей профессии. Так четверо передовиков производства получили благодарственные письма от имени акима Атырауской области. 15 жителей региона были награждены почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и Комитета лесного хозяйства и животного мира, после чего вниманию горожан была представлена праздничная концертная программа.



Отметим, что завершится празднование Дня рыбака в 19.00 праздничным концертом и салютом на площади им.С.Бейбарыса.

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