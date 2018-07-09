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Гигантская белка появилась в Алматы

Инсталляция установлена перед входом в "Атакент".

Фото : Facebook/ Archi Ibragimov9 июля 2018, 11:27

Огромную белку установили в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Инсталляция установлена перед входом в "Атакент". Открытие арт-объекта планируется сегодня вечером.

Конструкцию начали устанавливать со вчерашнего дня.


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