Гигантская белка появилась в Алматы

Инсталляция установлена перед входом в "Атакент".

Огромную белку установили в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Инсталляция установлена перед входом в "Атакент". Открытие арт-объекта планируется сегодня вечером.

Конструкцию начали устанавливать со вчерашнего дня.

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