Семья школьницы из Кызылординской области не может доказать, что их дочь изнасиловали

В институте судебной экспертизы говорят, что возмущенные родители просто не расслышали слова специалиста.

Родители 15-летней школьницы вот уже второй месяц не могут найти себе места. Они утверждают, что их дочь изнасиловали, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Девушка познакомилась с молодым человеком в интернете, через месяц решилась на свидание.

Романтика, влюбленность и подростковый интерес. При встрече, новый знакомый пригласил ее с подругой на пикник, отметить его день рождения. В безлюдных горах парень воспользовался беспомощностью школьницы.

"Он мне сказал пусть твоя подруга идет в машину, я хочу поговорить с тобой наедине. Я поверила и пошла за ним, а подруга пошла в машину. Когда он убедился, что она не видит начал приставать. Я звала на помощь, но мы ушли настолько далеко, что никто не слышал", - говорит пострадавшая школьница.

Сразу после возвращения домой школьница все рассказала родителям. Они незамедлительно обратились в полицию, написали заявление, прошли экспертизу в Кызылорде. По их словам, в тот же день эксперт вынес устный вердикт – изнасилование было.

"Мы приехали в центральное отделение Кызылординской судебной экспертизы. Проверили мою дочь. Специалист по имени Усман Марат посмотрев сразу сказал: "да тут все ясно, как день! Девушку изнасиловали". А потом нам позвонили и сказали, что итоги экспертизы готовы. Но в заключении было написано, что моя дочь не подвергалась насилию, что она девственница", - рассказывает отец пострадавшей школьницы.

Тем временем, в институте судебной экспертизы эту информацию опровергают. Говорят, что возмущенные родители просто не расслышали слова специалиста.

"Согласно экспертизе изнасилования не было. Школьницу проверили, ничего не вызывает вопросов. Заключение мы вынесли в положенный срок. Все законно", - объясняет заместитель директора института судебной экспертизы Ракымжан Алип.

Родители 10-классницы с заключением судебной экспертизы не согласны и считают, что сотрудников могли убедительно попросить написать такое заключение.

Убитые горем мать и отец останавливаться не намерены и собираются писать жалобы в вышестоящие инстанции.

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