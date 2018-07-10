Аскар Мамин и Дмитрий Рогозин обсудили вопросы развития Байконура

Также стороны договорились актуализировать реализацию проекта «Байтерек» для запуска пилотируемых транспортных кораблей нового поколения.

В рамках рабочей поездки в Кызылординскую область, на космодроме «Байконур» первый вице-премьер РК Аскар Мамин провел встречу с генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

На встрече приняли участие министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов и аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации создания космического ракетного комплекса «Байтерек», реализации совместных инвестиционных проектов, а также дальнейшего развития города Байконыр.

Стороны договорились актуализировать реализацию проекта «Байтерек» для запуска пилотируемых транспортных кораблей нового поколения.

Создается рабочая группа в составе аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Роскосмоса и представителей компании «С7 Космические Транспортные Системы» для выработки основных подходов сотрудничества с применением государственно-частного партнерства.

А. Мамин отметил, что формирование условий для развития предпринимательства, привлечение инвестиций в город Байконыр, создание новых рабочих мест являются приоритетными направлениями сотрудничества.

Аким Кызылординской области К. Кушербаев сообщил о ситуации и проводимых работах в городе Байконыр по модернизации и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры. Для привлечения инвестиции и создания благоприятных условии для бизнеса было предложено рассмотреть возможность создания на территории комплекса «Байконур» специальной экономической зоны. Аким области проинформировал о том, что в целях развития космического туризма в области была разработана концепция создания развлекательно-туристической зоны «Байконур».

По ряду актуальных вопросов подготовлены предложения для рассмотрения на предстоящем 6-м заседании Казахстанско-Российской межправительственной комиссии (МПК) по комплексу «Байконур».

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