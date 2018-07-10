В Талдыкоргане мужчина взял в заложники собственного ребенка
Инцидент разрешился благополучно, мальчик не пострадал.
Фото : gorod.lv10 июля 2018, 14:46
В Талдыкоргане мужчина взял в заложники своего ребенка, передает Zakon.kz.
Видео и информация о случившемся появились на паблике angry_taldyk в instagram.
"Предварительная информация!!!! Мужчина взял в заложники собственного сына. Происшествие происходит в 4 микрорайоне. На место приехали спец службы. Подробности выясняются", - сказано в описании к видео.
В пресс-службе ДВД Алматинской области факт подтвердили, и сообщили, что ситуация разрешена благополучно, без негативных последствий, мужчина задержан.
Инцидент произошел в результате семейной ссоры. В каком состоянии был мужчина, уточняется. Он облил сына легковоспламеняющейся жидкостью. Прибывшие на место сотрудники полиции провели с мужчиной переговоры и забрали у него мальчика. Сейчас с ним работают специалисты.
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