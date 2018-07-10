Бозумбаев: НПЗ Казахстана наращивают объемы производства

Экспорт нефти составил 36,5 млн тонн нефти.

Сегодня на заседании правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева рассмотрены итоги социально-экономического развития за шесть месяцев 2018 года, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Министр энергетики Канат Бозумбаев доложил, что за первое полугодие 2018 года основные показатели топливно-энергетической отрасли показывают положительную динамику роста.

По данным Министерства энергетики объем добычи нефти и конденсата составил 45,2 млн тонн, что показывает рост на 6,2% к аналогичному периоду прошлого года.

«Добыча нефти по трем крупным проектам составила 27,2 млн т, в том числе на месторождении Кашаган добыча составила 6,2 млн т (177,1%), на Тенгизе – 14,7 млн т (100,7%), на Карачаганаке – 6,3 млн т (100%)», - сообщил министр энергетики К. Бозумбаев.

Экспорт нефти составил 36,5 млн тонн нефти или 105,8% по сравнению с прошлым годом. Объем переработки нефти остановился на отметке 7,7 млн т нефти, показав рост на 5%. Таким образом, объем производства нефтепродуктов на трех НПЗ составил 5,4 млн тонн, показатели улучшились на 1,5%.

«В целом ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна и дефицита на ГСМ не наблюдается. Количество остатков ГСМ достаточно для покрытия потребности внутреннего рынка в месячном объеме по бензину – 351 тыс. тонн, по дизтопливу – 255 тыс. тонн, что достаточно на месяц», — сообщил К. Бозумбаев.

Для весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей поставлено 375 тыс. т (через АНПЗ — 92,3 тыс. т, ПНХЗ — 195,6 тыс. тонн и ПКОП — 87,1 тыс. т).

Объем добычи газа составил 28,1 млрд м3, рост за первое полугодие — 6,4%.

«Экспорт газа составил 10,7 млрд м3, что на 35,4% больше по сравнению с прошлым годом. Произведено 1,5 млн тонн сжиженного нефтяного газа, что на 4,8% больше», — подчеркнул К. Бозумбаев.

Производство нефтяного битума составило 375 тыс. т (104 % к плану 2018 г.), что на 30% больше, чем было в прошлом году за первое полугодие. Экспорт битума составил 23,8 тыс. тонн, что на 19% превышает норму за 2017 г.

Выработка электроэнергии составила 54,5 млрд кВтч, рост составил 7,3%. Объем добычи угля (без учета угольного концентрата) составил 52 млн т, показав рост на 5,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!