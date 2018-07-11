Назарбаеву сделали памятник, как монумент президента Линкольна

Скульптура изображает Назарбаева, сидящего в кресле с элементами национальных узоров, и смотрящего вдаль.

10 июля, в Национальном музее в Астане был открыт доступ к скульптуре Нурсултана Назарбаева, установленной в честь его 78-го дня рождения, который отмечался 6 июля, передает Eadaily.com.

Национальный музей был открыт в июле 2014 года (также перед очередным днем рождения Назарбаева) по личному распоряжению президента и является крупнейшим музеем в Центральной Азии. Скульптура изображает Назарбаева, сидящего в кресле с элементами национальных узоров, и смотрящего вдаль. Над скульптурой латиницей выполнена надпись на казахском языке: «Моя мечта — чтобы Казахстан был „Мәңгілік Ел“ („Вечная страна“, каз.). Время пройдет, люди пройдут. Но Независимость останется. Первый Президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев».

Конфигурация скульптуры и надписи полностью копирует монумент в честь шестнадцатого президента США Авраама Линкольна, установленного в одноименном мемориале в центре Вашингтона, отмечает ИА «Фергана». Знаменитый монумент также представляет собой сидящего в кресле президента (памятник изготовлен из белого мрамора, тогда как памятник Назарбаеву сделан под бронзу), а над его головой на английском языке выбита надпись: «В этом храме, как и в сердцах людей, для которых он спас единство, память об Аврааме Линкольне сохранится навсегда».

Памятник Линкольну установлен уже после его гибели: президент США был застрелен в апреле 1865 года, а мемориал в нынешнем виде появился в 1922 году.

Как сообщало EADaily, именем Нурсултана Назарбаева уже названы крупнейший проспект в Алма-Ате, аэропорт в Астане, ряд университетов. Есть улицы имени Назарбаева и в России, например, в Казани. 6 июля 2018 года первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила переименовать в Назарбаев столицу Казахстана.

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