Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Число жертв от наводнения в Японии растет 

Больше всего людей погибло в префектурах Хиросима и Эхиме.

Фото : Bigmir.net11 июля 2018, 11:19

Жертвами сильных ливней и оползней в Японии стали уже 179 человек, сообщает AFP.

Больше всего людей погибло в префектурах Хиросима и Эхиме. От стихии пострадали Окаяма, Хиого, Киото, Шига, Фукуока, Коси, Гифу, Ямагучи, Сага и Кагосима.

9 июля 2018 года государственные телеканалы сообщали, что от стихии погибли уже 116 человек, 5,9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.Заводы Mazda и Mitsubishi остановлены из-за наводнения в Японии

По информации РИА Новости, 11 июля заводы Mazda и Mitsubishi остановлены из-за наводнения в Японии

В конце прошлой недели ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории. По последним данным, число погибших от стихийного бедствия приближается к 160.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты