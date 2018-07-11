Число жертв от наводнения в Японии растет 

Больше всего людей погибло в префектурах Хиросима и Эхиме.

Жертвами сильных ливней и оползней в Японии стали уже 179 человек, сообщает AFP.

Больше всего людей погибло в префектурах Хиросима и Эхиме. От стихии пострадали Окаяма, Хиого, Киото, Шига, Фукуока, Коси, Гифу, Ямагучи, Сага и Кагосима.

9 июля 2018 года государственные телеканалы сообщали, что от стихии погибли уже 116 человек, 5,9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.Заводы Mazda и Mitsubishi остановлены из-за наводнения в Японии

По информации РИА Новости, 11 июля заводы Mazda и Mitsubishi остановлены из-за наводнения в Японии

В конце прошлой недели ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории. По последним данным, число погибших от стихийного бедствия приближается к 160.

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