Назарбаеву показали новый лыжный трамплин в "казахстанской Швейцарии"

Уникальность комплекса состоит в том, что он может функционировать в любое время года.

Президент Нурсултан Назарбаев дал старт работе комплекса лыжных трамплинов К90 и К125 на международной лыжной базе "Бурабай" в городе Щучинск, передает корреспондент Zakon.kz.

Комплекс лыжных трамплинов К90 и К125 это уже вторая очередь, запущенная на международной лыжной базе "Бурабай". Первая – база лыжного спорта с общей площадью около 111 га, с протяженностью лыжных и биатлонных трасс с освещением – 11 656 км.

Трамплины К90 и К125 (14 га) – уникальные сооружения. Здесь применены проектные решения с трамплинами комбинированного типа, со стартовыми площадками на разных уровнях. Уже на стадии проектирования и строительства была заложена ветрозащитная система, в целях эксплуатации вне зависимости от погодных условий. Трамплины соответствуют требованиям международной федерации по лыжным видам спорта (FIS).

Общая сметная стоимость строительства международной лыжной базы "Бурабай" составила 38 531 424 тенге (первая очередь – 18 680 825 тенге, вторая – 19 850 599 тенге).

Уникальность комплекса состоит в том, что он может функционировать в любое время года, как для проведения соревнований международного уровня, так и для тренировок профессиональных спортсменов. А также проводить круглогодичные учебно-тренировочные сборы по зимним видам спорта (прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки, биатлон, лыжное двоеборье).

"На сегодняшний день мы имеем все сертификаты FIS и IBU, также есть сертификат лыжной и биатлонной трассы и сертификат по лыжному трамплину, здесь можно проводить любые кубки мира и соревнования. Мы уже построили базу, как видите, здесь есть защитные чаши с левой и правой стороны, которые подтверждают защиту от ветра, но если ураганный ветер, то уже конечно ничего не сделаешь. Я здесь уже 11 лет, и я могу сказать, что можно прыгать почти каждый день, хоть рано утром, хоть поздно вечером, если днем этого не позволяет погода, потому что утром и вечером ветер, как правило, стихает. Затруднений никаких не может быть. Мы 7 лет снимаем погодные условия, у нас своя метеостанция, и отправляется вся информация в Швейцарию ежедневно, и с их стороны до сегодняшнего дня не было никаких нареканий, что здесь трамплин не может использоваться. Именно в Швейцарии находится FIS офис, который за эти наблюдает и ответственной за этот вид спорта", - сказал директор строительства республиканской базы лыжного спорта Мирко Горник.

Татьяна Ковалева, Астана.

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