Женщин, испытавших домашнее насилие, поселили к уголовникам

Власти обещают, что может быть к зиме найдут деньги, чтобы построить здание приюта для женщин.

Женщин, убежавших от побоев мужей и домашнего насилия, поселили в одно здание с бывшими заключенными. Так решили местные власти в Актобе, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Два разных кризисных центра под одной крышей. Разделяет два крыла только дверь, на которую перепуганные новоселы вешают замок. 80% постояльцев центра прошли через тюрьмы, некоторые судимы по тяжелым статьям - изнасилование и убийство. Теперь всем вместе предстоит жить.

- Здесь вообще нельзя находиться женщинам с детьми. Только не здесь. Представьте, мужчина отсидел 20 лет и вот его кровать здесь, а через стенку молодая женщина, которую некому защитить. И полиции тут нет, и охрану мы к ней не поставим. Все может быть. По ночам страшно и им, и нам, - прокомментировал директор КГУ "Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" Сабыргали Даулетов.

Работники кризисного центра сами понимают, что те, кто попадает сюда - взрослые люди. Их поздно перевоспитывать. Некоторые диктуют свои условия и живут по своим правилам. Для них обидеть слабого просто. И замки не помогут. 7 женщин и четверо детей, которых поселили сюда, оказались не просто в безвыходной ситуации - теперь она еще и опасная. Власти обещают, что может быть к зиме найдут деньги, чтобы построить здание приюта для женщин. Или хотя бы аренды. Но а пока странное соседство продолжается.





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