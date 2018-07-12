Итоги отправления правосудия подведут в Верховном суде

Впервые на совещании выступят адвокаты, прокуроры, юристы, а также судьи районных судов.

В Верховном суде РК 13 июля под председательством Жакипа Асанова пройдет расширенное совещание по итогам отправления правосудия за первое полугодие 2018 года, сообщает zakon.kz.

Как отметили в ВС РК, впервые на совещании выступят адвокаты, прокуроры, юристы, а также судьи районных судов, непосредственно занимающиеся модернизацией судов в рамках ''7 камней правосудия''.

Состоится открытый и прямой разговор о текущем состоянии и перспективах судебной системы.

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