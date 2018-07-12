Итоги отправления правосудия подведут в Верховном суде
Впервые на совещании выступят адвокаты, прокуроры, юристы, а также судьи районных судов.
Фото : otyrar.kz12 июля 2018, 12:24
В Верховном суде РК 13 июля под председательством Жакипа Асанова пройдет расширенное совещание по итогам отправления правосудия за первое полугодие 2018 года, сообщает zakon.kz.
Как отметили в ВС РК, впервые на совещании выступят адвокаты, прокуроры, юристы, а также судьи районных судов, непосредственно занимающиеся модернизацией судов в рамках ''7 камней правосудия''.
Состоится открытый и прямой разговор о текущем состоянии и перспективах судебной системы.
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