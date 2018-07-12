15-летняя алматинка вынесла брата из горящего дома

Пострадала и сама героиня, и ее младшая сестра.

В Алматы 15-летняя девочка вынесла брата из горящего дома, при этом сама получила тяжелые ожоги - обгорели ноги. Также в пожаре пострадала её младшая сестра. У нее обожжено 80% тела, она находится в реанимации. Врачи делают всё возможное, чтобы помочь детям, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Кристина и ее младшая сестра Лиза сейчас в больнице. Кристина сумела вынести из огня младшего брата, страдающего ДЦП. Самостоятельно передвигаться мальчик не может. Выбраться Лизе помогла мама, которая прибежала на крики детей. Лишь на несколько минут женщина вышла во двор - и случилось страшное.

Когда пламя ликвидировали, пожарные предположили, что возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания в розетке холодильника. В больницу медики забрали двух детей. С мальчиком все в порядке. У Кристины сильно обгорели ноги. Больше всех пострадала Лиза. Ребенок в реанимации. У девочки ожог 80% процентов тела.

Заместитель главного врача по хирургии Центра детской неотложной медицинской помощи Динмухаммед Рузуддинов сообщил, что ребенок находится в очень тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Первоочередная задача, которая стоит перед врачами, по его словам, - вытащить ребенка из шокового состояния.

Глава семейства, который в тот злополучный вечер был на работе, надеется к выписке дочек успеть привести обгоревший в порядок. Для этого нужны средства и материалы. Семья будет рада любой помощи и поддержке неравнодушных. Но самое главное, чтобы дети здоровыми вернулись домой.

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