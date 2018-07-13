Установить налоговый сбор для трудовых мигрантов планируют в РК

При этом планируется ограничить заключение трудовых договоров по выполнению работ одним субъектом малого предпринимательства не более чем с пятью трудовыми иммигрантами.

В концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов» предусматривается установить налоговый сбор в 4 МРП для трудовых мигрантов, сообщает Zakon.kz.

«Для защиты внутреннего рынка труда необходимо для данной категории трудовых иммигрантов сохранить квоту, установить налоговый сбор в размере 4 МРП ежемесячно (9620 тенге), а также выдачу разрешений осуществлять для граждан стран, с которыми Республикой Казахстан заключены соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, предусматривающие возможность пребывания в Республике Казахстан без виз сроком не менее трех месяцев», - говорится в документе.

При этом планируется ограничить заключение трудовых договоров по выполнению работ одним субъектом малого предпринимательства не более чем с пятью трудовыми иммигрантами.

«Для этой категории трудовых иммигрантов трудовая деятельность будет возможна по перечню востребованных рабочих профессий, определенных уполномоченным органом по вопросам занятости населения», - говорится в концепции.

В документе также отмечается, что, несмотря на принимаемые государством меры по снижению роста нелегальных трудовых мигрантов, все еще остаются проблемные вопросы по легализации из трудовой деятельности.

Так, по данным МВД РК, за нарушение порядка привлечения иностранной рабочей силы ежегодно привлекаются более 2 тыс. работодателей (в 2015г. - 2080, 2016г. - 2033, 2017г. - 2335), за осуществление трудовой деятельности без получения разрешений на трудоустройство к административной ответственности привлекаются более 12 тыс. иностранцев (в 2015г. - 12514, 2016г. - 9581, 2017г. - 12435).

При этом отмечается, что действующая система выдачи работодателям разрешений на привлечение иностранной рабочей силы привлекательна в основном субъектам крупного и среднего предпринимательства, тогда как субъектам малого предпринимательства предусмотренные условия и требования являются затруднительными и недостаточно доступными, что создает условия для коррупции и ухода низкоквалифицированных трудовых иммигрантов в нелегальную деятельность (няни, работники в сфере предоставления клининговых услуг, сезонные работники и т.д.).

«Для решения обозначенных вопросов необходим четкий, осмысленный, всесторонне проработанный подход, который позволит вывести их деятельность в правовое поле. В этих целях предлагается предоставить упрощенное право получения разрешения низкоквалифицированным трудовым иммигрантам для осуществления трудовой деятельности у субъектов малого предпринимательства», - говорится в документе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!