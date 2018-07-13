Шымкент обзавелся своей буквой на водительских документах

Ранее стало известно, что Шымкенту после присвоения статуса города республиканского значения был присвоен 17 номер.

У Шымкента появилась своя буква "Y" на водительских удостоверениях. Об этом говорится в приказе министра внутренних дел РК от 20 июня 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра внутренних дел Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, интегральная микросхема водительского удостоверения содержит следующие сведения:



1) о водительском удостоверении:

серия и номер;

дата выдачи;

наименование органа выдавшего водительское удостоверение;

2) о водителе:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

место жительства;

индивидуальный идентификационный номер (ИИН);

тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

фотография;

3) о допуске к управлению транспортным средством:

разрешенные категории;

срок окончания действия водительского удостоверения;

особые отметки.

При этом за городами Астана, Алматы, Шымкент и областями Республики Казахстан для обозначения серий бланков водительских удостоверений закрепляются следующие буквенные обозначения в латинской транскрипции:

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