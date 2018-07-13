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Шымкент обзавелся своей буквой на водительских документах

Ранее стало известно, что Шымкенту после присвоения статуса города республиканского значения был присвоен 17 номер.

Фото : vitalik.kz13 июля 2018, 11:27

У Шымкента появилась своя буква "Y" на водительских удостоверениях. Об этом говорится в приказе министра внутренних дел РК от 20 июня 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра внутренних дел Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, интегральная микросхема водительского удостоверения содержит следующие сведения:

1) о водительском удостоверении:
серия и номер;
дата выдачи;
наименование органа выдавшего водительское удостоверение;
2) о водителе:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
место жительства;
индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
фотография;
3) о допуске к управлению транспортным средством:
разрешенные категории;
срок окончания действия водительского удостоверения;
особые отметки.

При этом за городами Астана, Алматы, Шымкент и областями Республики Казахстан для обозначения серий бланков водительских удостоверений закрепляются следующие буквенные обозначения в латинской транскрипции:


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