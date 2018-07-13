Каждый осужденный будет содержаться в отдельной камере - Кожамжаров

В Казахстане планируют перейти на международный стандарт по содержанию преступников.

Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров в интервью газете "Казахстанская правда" рассказал о новых мерах по содержанию преступников, сообщает Zakon.kz.

Глава надзорного органа отметим, что основные фонды тюрем сегодня морально устарели на 90%, имея в составе колонии XVIII века постройки.

"Да, преступники заслуживают строгого наказания. Для этого их лишают самого драгоценного – свободы. Но условия их содержания не должны быть дополнительным наказанием. Они не должны унижать достоинство человека. Это вытекает из требований Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, которое ратифицировано Казахстаном", - сказал Кожамжаров.

Для решения проблемы в апреле прошло расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры с участием Совета безопасности. В результате глава государства одобрил новую политику пенитенциарной системы. Таким образом планируются мероприятия по переходу колоний на камерный тип содержания. Что подразумевает содержание осужденного по международному стандарту в отдельной камере.

"Предполагается поэтапно реконструировать жилые блоки действующих колоний под международный стандарт. Кроме того, будут созданы условия для отбывания наказания осужденными по месту жительства. Планируются меры по цифровизации исполнения наказания, что обеспечит прозрачность самого процесса", - добавил он.

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