Суд биев предлагают вернуть в Казахстане

В каждом населенном пункте есть уважаемые, авторитетные люди, которые без бюрократии, без суда, с помощью силы слова смогут уладить конфликт.

Фото : Altyn-orda.kz

Советник председателя Верховного суда Сагатбек Сулеймен предлагает вернуть суд биев в стране, передает Zakon.kz. По мнению Сагатбека Сулеймена, самым эффективным способом снижения споров является восстановление судов биев. "Этот вопрос просится в повестку дня. Председателям судов нужно взять в руки вопрос о внедрении судов биев. В каждом населенном пункте есть уважаемые, авторитетные люди. Нужно их подготовить, обучить на курсах медиации и дать им звание биев. Они без бюрократии, без суда, с помощью силы слова смогут уладить конфликт и привести людей к общему решению. Тогда в обществе уменьшится количество споров, спадет нагрузка на суды", - сказал Сулеймен. Он думает, что это наследие предков нужно восстановить. "Уважаемые председатели судов, решение этого вопроса находится в ваших руках", - резюмировал Сулеймен. Татьяна Ковалева, Астана

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