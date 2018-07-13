Суд биев предлагают вернуть в Казахстане
В каждом населенном пункте есть уважаемые, авторитетные люди, которые без бюрократии, без суда, с помощью силы слова смогут уладить конфликт.
Фото : Altyn-orda.kz13 июля 2018, 12:53
Советник председателя Верховного суда Сагатбек Сулеймен предлагает вернуть суд биев в стране, передает Zakon.kz.
По мнению Сагатбека Сулеймена, самым эффективным способом снижения споров является восстановление судов биев.
"Этот вопрос просится в повестку дня. Председателям судов нужно взять в руки вопрос о внедрении судов биев. В каждом населенном пункте есть уважаемые, авторитетные люди. Нужно их подготовить, обучить на курсах медиации и дать им звание биев. Они без бюрократии, без суда, с помощью силы слова смогут уладить конфликт и привести людей к общему решению. Тогда в обществе уменьшится количество споров, спадет нагрузка на суды", - сказал Сулеймен.
Он думает, что это наследие предков нужно восстановить.
"Уважаемые председатели судов, решение этого вопроса находится в ваших руках", - резюмировал Сулеймен.
Татьяна Ковалева, Астана
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