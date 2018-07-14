Ушла из жизни народная артистка Казахстана Замзагул Шарипова

Заслуженная артистка КазССР Замзагул Шарипова скончалась на 87-м году жизни.

14 июля ушла из жизни Народная артистка РК, кавалер ордена "Отан" Замзагул Шарипова, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Замзагул Шарипова родилась 31 мая 1931 в Жамбылском районе Алматинской области. Известная советская казахская актриса театра и кино, получила звание "Народная артистка Казахской ССР" в 1966 году, а "Заслуженная артистка Казахской ССР" – в 1959 году.

Шарипова Замзагул Нусипбаевна, Народная артистка РК, кавалер ордена "Отан" Родилась в 1931 г. в Алматинской области, Джамбульский район, в селе ХХ партсъезд. В 1947 г. окончила Алматинскую Высшую школу киноактеров, работала в киностудии "Казахфильм" и Казах радио. В 1953 г. была принята в актерскую труппу театра имени М. Ауэзова. И до сегодняшнего дня актриса с широким актерским диапазоном сыграла более 100 разнообразных ролей из национальной драматургии и мировой классики.

На его сцене она сыграла более 100 ролей, среди которых такие запоминающиеся, как: Айман ("Айман-Шолпан" М.Ауэзова), Актокты ("Ахан Серэ-Актокты" Г.Мусрепова), Карлыгаш ("Абай" М.Ауэзова), Айжан ("Шокан Валиханов" С.Муканова).

Великая актриса казахского искусства З. Шарипова мастер чтения художественного слова. Она записала на телевидении и радио много произведении из национальной классики. Например, "Акку ани" С. Сейфуллина, отрывки из романа "Путь Абая" М. Ауэзова вошли в золотой фонд Казахского радио. Нужно отметить ее успешное достижение в этом жанре - моноспектакль "Аккудын айрылуы" . Ее вечерние сказки для детей хранятся в архиве Казах радио.

З. Шарипова известна как киноактриса. Она сыграла Нуржамал в "Дала кызы", Дина в фильме "Мы живем здесь" режиссера Ш. Айманова, Хадиша в "Омир жолы" режиссера К. Абусеитова, Мать в "Заманай и Аманай" Б. Шарипа, и в многих других фильмах, а так же снялась в телефильме "Абай" А. Мамбетова.

За значительный вклад в развитие национального искусства З. Шарипова получила почетные звания Заслуженный артист КазССР (1959), Народный артист КазССР (1966). Кавалер ордена "Знак Почета" (1959), "Дружба народов" (1981) и независимого Казахстана "Отан" (2005), а так же несколько раз награждена Почетной грамотой Верховного Совета КазССР.

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