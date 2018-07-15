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"Чмо! Чмо! Чмо!" Чиновницу, оскандалившуюся в соцсетях, совет по этике рекомендовал уволить

В соцсетях уже появилось видео заседания совета по этике с участием Дюсенбаевой.

Фото : YouTube15 июля 2018, 01:26

Совет по этике Акмолинской области рекомендовал уволить руководителя отдела культуры Сандыктауского района, которая оскорбляла подчиненных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела культуры Сандыктауского района Мадина Дюсенбаева предстала перед членами совета по этике после обращения ее подчиненного в департамент Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Акмолинской области.

Мужчина рассказал об оскорблениях и даже якобы рукоприкладстве в его адрес со стороны начальницы, предоставил аудиозаписи. На них слышно, что женщина называет его обидным словом, а в ответ на замечание об этических нормах говорит: «Кому нужна твоя этика?».

Сама М. Дюсенбаева заявила, что на аудио записана вовсе не она. А вот тот факт, что в общем чате мессенджера она назвала заместителя акима района «выскочкой», Дюсенбаева не отрицает, хотя и попыталась уверить присутствующих в том, что это обычное литературное слово и даже привела ссылки на словари.

Совет по этике рекомендовал уволить руководителя отдела культуры Сандыктауского района Мадину Дюсенбаеву с занимаемой должности. Между тем, в соцсетях уже появилось видео этого заседания совета по этике с участием Дюсенбаевой.


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