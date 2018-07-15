Загоревшийся на штрафстоянке в Шымкенте грузовик спалил 45 машин

От него огонь перекинулся на соседние легковушки и здание.

Ночью в Шымкенте произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям.

По сообщениям спасателей, в 01-14 на территории штрафной стоянки для автомобилей произошло загорание а/м «КамАЗ», с последующим переходом огня на легковые а/м и на двухэтажное здание близ расположенного мебельного цеха. Пожар локализован в 02-13 и ликвидирован в 03-05. Общая площадь пожара составила 294 кв.м. (из них 24 кв.м. крыша мебельного цеха).

В результате пожара огнем уничтожены 35 автомобилей, предназначенных для утилизации и 10 автомобилей, которые были оштрафованы.

Жертв и пострадавших нет.

76 пожарных и 17 ед. специализированной пожарной техники задействовано в тушении пожара.

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