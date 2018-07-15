В Карагандинской области Международный фестиваль «Жезкиік» завершился концертом классической музыки

Солисты вечера классической музыки были в восторге от организации такого грандиозного мероприятия, а зрители были переполнены эмоциями и выражали благодарность за такой праздник.

Выступлением именитых солистов завершился І Международный фестиваль музыки «Жезкиік» в Жезказгане. Грандиозное музыкальное событие, продлившееся три дня, было проведено в рамках Государственной программы «Рухани жаңғыру», с реализацией проекта «Духовные святыни Казахстана» и специальной программы «Туған жер». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на УВП Карагандинской области.

Фестиваль проводится с целью сохранения нематериального культурного наследия Казахстана, пропаганды классической музыки и развития казахского фольклора, развития туристического кластера, популяризации народной культуры во всем ее многообразии.

Напомним, в первый день фестиваля, 12 июля прошел форум туроператоров. Он состоялся на территории этноаула, сооруженного рядом селом Улытау. В форуме принимали участие представители туристского бизнеса, ассоциаций, государственных органов, Национальной компании «KazakhTourizm», общественных организаций. В информационном туре, который организовали для участников форума, участвовали порядка 60 туристских операторов и ассоциаций туризма из Астаны, Алматы, Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областей, сотрудничающие с зарубежными партнерами из России, Китая, Узбекистана и Кыргызстана. Программа информационного тура включала посещение историко-культурных, сакральных, а также туристских объектов.

14 июля, во второй день в рамках «Жезкиік», в местности Болатсай Улытауского района прошел фестиваль фольклорной музыки. В фестивале приняли участие 11 профессиональных коллективов из Мексики, Перу, Польши, России, Турции, Таджикистана, Франции, Шотландии, Японии и Казахстана.

И наконец, в третий, завершающий день І Международного фестиваля музыки «Жезкиік» прошел вечер классической музыки. 14 июля в Жезказгане состоялся парад участников фестиваля этно-музыки вдоль набережной Кенгирского водохранилища, гала-концерт и награждение участников, дефиле солистов по красной дорожке. Затем начался концерт классической музыки с участием отечественных и зарубежных артистов. В нем приняли участие 17 солистов из 10 стран мира (Казахстан, Турция, Россия, Азербайджан, Австрия, Армения, Кыргызстан, Узбекистан, Молдавия, Италия).

Первой перед зрителями выступила Народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова. Легенда и «соловей» казахской классической музыки исполнила песню «Гәкку» Үкілі Ыбырая.

- В последнее время я много не езжу, но тем не менее, на такой праздник я не могла не приехать, не могла не разделить с вами этот день, - говорит Бибигуль Тулегенова.

Также бурными овациями зрители фестиваля встретили народную артистку РК и Татарстана Нуржамал Усенбаеву.

- Мы хотим поздравить всех с фестивалем музыки «Жезкиік». Это просто прекрасно, вчерашний гала-концерт в этноауле был великолепен. А сегодняшний концерт сближает нас с нашим слушателем. Любители оперы и классической музыки есть везде, - сказала Нуржамал Усенбаева.

Для зрителей на сцене специально сооруженного амфитеатра выступали 17 солистов из 10 стран мира (Казахстан, Турция, Россия, Азербайджан, Австрия, Армения, Кыргызстан, Узбекистан, Молдавия, Италия), такие как Бибигуль Тулегенова (Алматы, Казахстан), Шенол и Гюльчохра Талынлы (Турция), Нуржамал Усенбаева (Астана, Казахстан) – «Астана опера», Владимир Мороз (Россия), Ильхам Назаров (Азербайджан), Амантай Ибраев (Караганда, Казахстан), Талгат Мусабаев (Астана, Казахстан) – «Астана опера», Оксана Давыденко (Алматы, Казахстан) – ГАТОБ, Талгат Идрисов (Караганда, Казахстан), Жан Тапин (Астана, Казахстан) – Астана Опера, Анна Риан (Австрия), Асмик Леолян (Армения), Ельнура Жанабергенова (Кыргызстан), Женисбек Пиязов (Узбекистан), Игорь Подгорну (Молдавия), Марко Боэни (Италия).

На вечере классической музыки звучали не только произведения казахской классической музыки, такие как опера «Біржан Сара», ария из оперы «Абай», «Қазақ вальсі» Латифа Хамиди, но и известные всему миру произведения Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини, Джеймса Ласта, Иоганна Штрауса и многих других.

Солисты вечера классической музыки были в восторге от организации такого грандиозного мероприятия, а зрители были переполнены эмоциями и выражали благодарность за такой праздник.

- Вчера мы были на фестивале в Улытау: необыкновенная природа, прекрасный концерт и артисты со всего мира. Сегодня, думаю, будет еще лучше. Не ожидала, что здесь установят такую шикарную сцену, - рассказала Эльмира, жительница Жезказгана.

- Впервые к нам приехали артисты из 11 стран мира, это большой прогресс. Теперь многие будут знать об Улытау и Жезказгане, - Самал из Жезказгана.

Фестиваль завершился красочным фейерверком.

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