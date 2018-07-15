Асхат Уалиханов одержал победу над американцем в Голливуде

Казахстанский боксер Асхат Уалиханов (2-1, 2КО) выиграл у американца Дарела Харриса (1-2-1, 1КО), сообщает zakon.kz о ссылкой на «Профи Бокс Казахстана» Вконтакте.

Как отмечается в группе, Уалиханов выступил в рамках вечера бокса в развлекательном комплексе Florentine Gardens в Голливуде (штат Калифорния, США).

Бой был рассчитан на четыре раунда. Поединок завершился победой 28-летнего казахстанца единогласным решением судей. Таким образом, для Уалиханова это третья победа в профессионалах, а его соперник потерпел третье поражение – подчеркнул источник.