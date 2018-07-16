Казахстанец стал первым на "Славянском базаре"

Конкурсанты от Казахстана и Румынии получили одинаковые баллы, однако казахстанцу жюри не присудило Гран-при.

Казахстанский певец Ернар Садирбаев стал обладателем первого места международного конкурса "Славянский базар-2018 в Витебске", сообщает Sputnik Казахстан.

Артист, выступающий под псевдонимом Амре, получил высший результат – 156 баллов.

По решению жюри Гран-при ушло представителю Румынии Марчелу Рошка, который положил в свою копилку столько же баллов.

Кто такой Ернар Садирбаев

Ернара Садирбаева больше знают как Амре. Именно под этим псевдонимом, созвучным с именем знаменитого казахского певца Амре Кашаубаева, он выступает на эстраде.

Садирбаев – студент четвертого курса Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Он поет в стилях R&B, Bossanova-Latino, Pop-classic, Pop.

В первый день фестиваля 23-летний артист исполнил песню на слова Андрея Вознесенского "Подбери музыку", а во второй — композицию на французском языке "Я сплю на розах".

Было интригой, сможет ли он повторить успех своего соотечественника Димаша Кудайбергена, который три года назад получил Гран-при "Славянского базара". Димаш приехал в Беларусь и поддержал своего коллегу, а также был членом жюри детского конкурса.

Семилетний Абилкайыр Джумабай, кстати, стал на "маленьком базарчике" третьим.

На сцену "Славянского базара" Амре вышел с флагом Казахстана. В Сети он прокомментировал решение членов жюри, которые не присудили ему Гран-при.

"На предыдущем этапе из-за проблем со здоровьем я не смог показать все, на что способен. Никому не говорил, что болел. Но все равно получил высокие баллы. Все было отлично! Я выложился, как мог. Не могу найти себе места от того, что не принес гран-при казахстанцам", — написал он.

Амре поблагодарил соотечественников за поддержку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!