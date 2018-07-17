Жители Шымкента попали в больницу после лечения бесплодия у целительницы

Женщины потратили немалые деньги, но вместо новорожденных, по их словам, получили разводы с мужьями, кредиты и жуткие осложнения.

В Шымкенте около 40 женщин заявили, что стали жертвами известной в городе целительницы, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Женщины потратили немалые деньги, но вместо новорожденных, по их словам, получили разводы с мужьями, кредиты и жуткие осложнения.

Одной из «клиенток» предстоит операция по удалению матки.

«Я там 35 дней пролежала. 700 тысяч ушло. Но никакого результата нет. Наоборот, ухудшилось», - рассказывает одна из пострадавших.

В оскандалившемся учреждении нетрадиционной медицины ворожея не появлялась 2 недели. Потом привела и показала благодарных пациенток.

«Бесплодные сюда приходят. От моей руки, что приходит, я помогаю. Если от мужа 0%, откуда будет ребенок у них? Это от Бога зависит, кому суждено родить, будет рожать», - заявила народная целительница Унсунай Маскеева.

Целительница, охотно рассказывая о счастливых пациентах, даже перечисляет фамилии известных врачей, депутатов и журналистов. И еще один аргумент – диплом академика народной медицины. А его, как известно, просто так не дают. Ну а 40 женщин, которые якобы пострадали от ее лечения и обратились к правозащитникам, целительница называет шарлатанками.

Часть женщин уже написала заявления в полицию. Остальные тоже не хотят сидеть сложа руки. Кроме того, несостоявшиеся мамы намерены обратиться в департамент по защите прав потребителей, чтобы специалисты проверили настойки и травяные тампоны, которыми их лечили в клинике. Как оказалось, ни одна из пострадавших не знает, из каких компонентов состояли препараты.

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