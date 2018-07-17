Причины материнской смертности назвали в Минздраве РК

Среди них основные - это дефицит врачей и поздняя постановка беременных на учет.

На заседании правительства РК подведены текущие итоги реализации госпрограммы "Денсаулық" за первое полугодие 2018 года. Подробнее остановились на показателях, которые не были достигнуты, в частности, на росте материнской смертности, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, один из недостигнутых показателей - снижение материнской смертности. Он назвал причины, почему этого не удается добиться.

"Не достигнут показатель - снижение материнской смертности. Анализ регионов с отрицательной динамикой выявил ряд причин: дефицит врачей акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов. Также во многих регионов отсутствует руководители по родовспоможению и управлению здравоохранением. Также - позднее взятие беременных на учет", - перечислил глава ведомства.

Таким образом, по его словам, сегодня в целях профилактики материнской смертности управлениям здравоохранения необходимо усилить работу с женщинами фертильного возраста и провести организационно-управленческие мероприятия в медорганизациях.

"Прошу дать поручение акимам лично провести заседания штабов по снижению материнской и младенческой смертности для принятия мер и исполнения стандартов министерства здравоохранения. Также по итогам третьего квартала провести отдельное совещание в правительстве по данному вопросу", - обратился Е. Биртанов к премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву.

Со своей стороны глава Кабмина попросил прокомментировать случаи материнских смертей в Астане.

"В связи с материнской смертностью, вчера опять был случай по Астане, что скажете?" - спросил он.

"На самом деле в Астане с начала этого года это четвертый случай материнской смертности. Проводится специальное расследование. Так как все это было в июле, патологоанатомические исследования закончатся, и мы дадим информацию. В целом, по Астане сейчас мы проводим проверку того, какие услуги оказываются женщинам на амбулаторном уровне, состоящим на учете по беременности. Работаем вместе с акиматом Астаны и (...) нельзя сказать, что есть большие проблемы. Иногда это бывает связано со здоровьем самих женщин. Мы провели проверку всей работы перинатального центра, сейчас продолжим работу", - проинформировал министр.

Как он добавил, дополнительная информация будет сообщена позже.

В свою очередь аким Астаны Асет Исекешев отметил, что в настоящее время по данным случаям ситуацию держат на контроле.

"По всем случаям проводится работа со специалистами перинатальных центров, все эти случаи обсуждены, приняты конкретные меры. Мы пригласили опытных специалистов из Израиля. Этот вопрос на контроле", - сказал градоначальник.

Ксения Давыдова, Астана

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