Во Владивостоке с проводов на уровне девятого этажа сорвался мужчина

По неподтвержденной информации, погибший находился под действием наркотиков.

Владивосток в минувшее воскресенье отметился нелепым трагическим происшествием. Не совсем адекватный парень решил полазить по проводам между двумя высотками – и сорвался вниз, пишет "Комсомольская правда"

Все произошло в районе дома №151 на проспекте 100-летия Владивостока. Неизвестный молодой человек забрался на балкон 9 этажа этой «свечки». Затем, обхватив висящий рядом кабель, он полез по нему, как по канату. Целью безумца была соседняя высотка. Экстремал, впрочем, не рассчитал своих сил. Преодолев, наверное, две трети пути, он бессильно повис на проводах.

За происходящим с ужасом наблюдали жители дома. Они вызвали на место происшествия экстренные службы. Местные автовладельцы, предвидя, чем кончится выходка парня, отогнали подальше свои машины.

Предотвратить трагедию никто не успел: в какой-то момент «человек-паук» сорвался с кабеля и полетел вниз. Он разбился насмерть. Прибывшим на место трагедии медикам осталось зафиксировать факт смерти. Все происходящее – в том числе момент падения – заснял на сотовый телефон один из очевидцев трагедии. Все произошло, что называется, в прямом эфире.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. По неподтвержденной информации, погибший находился под действием наркотиков. Впрочем, не исключено, что парень попросту решил попробовать свои силы. Подобных экстремалов во Владивостоке хватает. Так, в комментарии к видеозаписи один из горожан рассказал, что несколько лет назад он стал свидетелем похожей трагедии. В тот раз некий молодой человек решил прокатиться по кабелю с помощью футболки – с одного дома на другой. Безумная затея закончилась весьма предсказуемо.

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