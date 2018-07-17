Сагинтаев поручил жестче контролировать ход приватизации

Мониторинг показывает, что еще имеются нарушения с "затягиванием" сроков по приватизации объектов в отдельных регионах.

На заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил взять на жесткий контроль реализацию комплексного плана приватизации на текущий год, передает корреспондент Zakon.kz.

"Хорошо. Как мы видим из доклада, на 77% выполнен комплексный план по приватизации. К сожалению, в этом году 104 объекта, из 104 только 39, Бахыт Турлыханович (Султанов, министр финансов РК), проданы. Прошу взять на жесткий контроль. Все объекты должны быть проданы, которые были запланированы к продаже", - сказал глава кабмина.

Вместе с тем министр финансов рассказал о принятых мерах по выявленным ранее нарушениям, допущенных продавцами и замедляющие ход приватизации.

"В настоящее время в основном эти нарушения и замечания продавцами устранены", - сказал Б. Султанов.

В то же время, по его словам, мониторинг показывает, что еще имеются такие нарушения в отдельных регионах по 12 объектам.

"В частности, по 4 объектам в части "затягивания" предпродажной подготовки и оценки - акимат Алматинской области, СПК "Астана"; по 6 объектам в части "затягивания" ликвидационных мероприятий - акиматы Восточно-Казахстанской области, городов Алматы и Астаны, "Самрук-Казына"; по 2 объектам на сегодняшний день до сих пор не принята дорожная карта с планом мероприятий по приватизации - Актюбинская область, СПК "Астана"", - констатировал глава Минфина.

Также, по его данным, по 35 объектам продавцами не откорректированы дорожные карты по срокам проведения торгов, а также отсутствуют соответствующие мероприятия либо своевременно не исполняются.

"Это следующие продавцы по 12 объектам коммунальной собственности: акиматы Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской областей и города Алматы; по 18 объектам нацхолдингов - "Самрук-Казына", "Байтерек"; по 5 объектам СПК - "Атырау", "Солтустик", "Астана". Помимо этого хочу отметить, что по результатам инвентаризации дополнительно будут включены в перечень объектов приватизации еще 38 объектов коммунальной собственности и СПК, по которым соответствующим продавцам в срочном порядке необходимо принять меры по составлению и внесению в Реестр дорожных карт", - сообщил Б. Султанов.

В связи этим он предложил поручить центральным государственным и местным исполнительным органам, нацхолдингам и компаниям принять ряд мер.

"Необходимо ускорить выставление на продажу объектов комплексного плана; принять меры по устранению замечаний, выявленных по результатам мониторинга; осуществлять постоянный контроль за исполнением графиков реализации объектов; министерствам по инвестициям и развитию, оборонной и аэрокосмической промышленности, культуры и спорта, образования и науки принять необходимые меры по подведомственным топовым объектам для своевременного выставления их на продажу либо исполнения рекомендаций комиссий по приватизации; внести предложение о наказании ответственных исполнителей в случае не своевременного исполнения мероприятий Дорожной карты по итогам 9 месяцев", - перечислил министр.

В целом, на его взгляд, несмотря на вышеуказанные нарушения процесс приватизации идет в соответствии с графиками продаж.

"До конца текущего года к выставлению остается 87 объектов, в числе которых 20 объектов республиканской собственности; 31 объект коммунальной собственности и 36 активов квазигосударственного сектора", - заключил Б. Султанов.

Ксения Давыдова, Астана

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