Герой войны много лет покоился в могиле под чужим именем

Фамилию поначалу написали на латинице, потом перевели на польский и обратно на русский.

Ошибки в документах бывают разные. Та, что была допущена при заполнении бумаг погибшего офицера в январе 45-го, похоронила его под чужим именем. Старшего лейтенанта искали родные, но военные архивы молчали. И теперь понятно почему: 30-летний герой, прошедший всю войну был записан в них под именем Зайка. Еще и отчество приписали - Митрофанович. Ошиблись и с фамилией. Чья-то рука это сделала и почему уже не узнать. И все-таки потерянного в годы Великой Отечественной Войны солдата удалось найти. Сами родные называют эту историю чудом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Он ушел на фронт в первые дни войны. Офицер запаса, за плечами бои с белофиннами. Младший лейтенант Зайкен Бубеев. До ранения в 42-ом был разведчиком. После - артиллеристом. Погиб за 4 месяца до Победы. Под Кёнигсбергом.

"Похоронки были, но маме не показывали. Она до последнего дня ждала, умерла в 57 году. Она отправила 2 сыновей на фронт и оба не вернулись", - говорит внучатый племянник Зайкена Бубеева Ерболат Есенгали.

За два дня боев в тех местах полегло 700 бойцов. Хоронили в братских могилах. Но о том, что Зайкен лежит именно здесь, узнали только через 73 года. Когда рассекретили очередные военные архивы, его имени и в нем не было. Родные цеплялись за любую деталь. Место рождения. Награды. И все-таки нашли.

"Правильная фамилия у него Бубеев Зайкен. А мы нашли - там другая фамилия. Бузеев Зайка Митрофанович", - рассказывает Ерболат Есенгали.

В городе Неман, где похоронен Зайкен , тоже узнали эту новость. Для них он был одним из многих защитников. Которого никогда не искали родные. Со странным детским именем. И совсем неизвестной судьбой. Теперь земля с этой братской могилы отправится в далекий Северный Казахстан. На могилу матери. Той, что так долго ждала. Молилась и верила, что ее сын вернется.

Поисковики очень часто сталкиваются с подобными ошибками. Роковыми, чудовищными, необъяснимыми. Если бы не внимание к деталям, говорит Аманжол Уразбаев, никогда бы не получилось найти могилу еще одного героя. Его фамилию поначалу написали на латинице, потом перевели на польский и обратно на русский. То, что получилось в итоге- даже близко не совпадало с оригиналом.

Я занимался поиском захоронения Героя Советского союза Жолдыбая Нурлыбаева. В процессе переписывания этих списков он превратился в Вертыбацаева. А другой случай, когда очень сложную казахскую фамилию, видимо писаря писали на слух, записали Кельбаут. А когда стали разбираться, оказалось, что эта фамилия пишется Кылбельбаев, - говорит поисковик Аманжол Уразбаев.

Грифы "секретно" сняты. И есть шанс, что немало пропавших без вести могут найтись.

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