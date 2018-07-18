Катар-2022: как будут выглядеть стадионы следующего ЧМ по футболу

Это будет первый ЧМ в истории, проведенный зимой и на Ближнем Востоке.

ЧМ-2018 в России завершился победой Франции. В рамках подготовки к мундиалю в России построили и реконструировали 12 стадионов в 11 городах, а также создали спортивную, транспортную и туристическую инфраструктуру.

Следующий чемпионат мира по футболу состоится в 2022 году в Катаре. Это будет первый ЧМ в истории, проведенный зимой и на Ближнем Востоке. На настоящий момент власти следующей страны — хозяйки мундиаля анонсировали строительство восьми стадионов. Как они будут выглядеть и чем интересны — в галерее РБК.

«Лусаил»



Фото: Foster+Partners

На стадионе «Лусаил» пройдут церемонии открытия и закрытия чемпионата в 2022 году. Главной особенностью арены на 80 тыс. мест станет инновационная система пассивного охлаждения воздуха. Расчетное время окончания строительства — 2021 год

Фото: Foster+Partners

Стадион построят в рамках возведения города Лусаил, мегапроекта за $45 млрд. Город площадью 38 кв. км строится на побережье Персидского залива. По расчетам Катара, в городе будут проживать до 450 тыс. человек, для этого построят 25 тыс. жилых зданий и 22 гостиницы

«Аль-Вакра»



Фото: Zaha Hadid Architects

Стадион «Аль-Вакра», разработанный архитекторами из бюро Захи Хадид, рассчитывают достроить в 2019 году. Арена сможет вместить до 40 тыс. человек, а после ЧМ-2022 верхнюю часть трибун разберут, снизив количество мест до 20 тыс.

Фото: Zaha Hadid Architects

«Аль-Вакра» станет частью крупного мультифункционального комплекса, в который, помимо самого стадиона, войдут рестораны, офисы, магазины, аквацентр и МФЦ

«Аль-Шамаль»



Фото: Qatar 2022 Bid Committee

Стадион «Аль-Шамаль» построят в 30 минутах езды от Бахрейна. Его предполагаемая вместимость превысит 45 тыс. человек

Фото: Qatar 2022 Bid Committee

Формой и отделкой фасада под дерево «Аль-Шамаль» отсылает к традиционной арабской лодке под названием дау. Стадион оборудуют собственным причалом, до него можно будет добраться на водном такси

«Аль-Гарафа»



Фото: Qatar 2022 Bid Committee

Арена «Аль-Гафара» строится со съемными верхними трибунами. На время мундиаля на стадионе смогут одновременно присутствовать до 45 тыс. болельщиков, а после демонтажа верхних трибун — 20 тыс.



Фото: Qatar 2022 Bid Committee

Разноцветные переплетенные ленты на фасаде «Аль-Гафара» — символ многонациональности ЧМ по футболу, дружбы и тесной связи всех стран-участниц

«Рас Абу Абуд»



Фото: Fenwick Iribarren Architects

Испанские архитекторы придумали необычную концепцию стадиона «Рас Абу Абуд»: арена на 40 тыс. человек будет собрана из морских грузовых контейнеров, а по окончании ЧМ-2022 — разобрана на составные части

Фото: Fenwick Iribarren Architects

Детали, из которых построят стадион, будут повторно задействованы в других спортивных проектах, а пятно застройки «Рас Абу Абуда» превратят в благоустроенный парк для местных жителей. Таким образом Катар продвигает идею экологичного строительства и устойчивого развития

«Аль-Райян»



Фото: Qatar 2022 Bid Committee

«Аль-Райян» — реконструкция стадиона им. Ахмеда бин Али. Строительные работы начались в 2016 году и, согласно расчетам, закончатся в 2019-м. Обновленный стадион сможет принять до 40 тыс. зрителей, а после ЧМ-2022 верхнюю половину трибун демонтируют

Фото: Qatar 2022 Bid Committee

Особенностью стадиона станет огромный медиаэкран по всей площади фасада — свыше 39 тыс. кв. м. Это в десять раз больше, чем медиафасад «Казань Арены»

«Аль-Хор»



Фото: Qatar 2022 Bid Committee

Арена «Аль-Хор» строится на побережье Персидского залива. Запланированная вместимость стадиона составляет 40 тыс. человек, но после чемпионата количество трибун сократится вдвое

Фото: Qatar 2022 Bid Committee

«Аль-Хор» своим внешним видом напоминает морскую раковину. Добраться до него можно будет на водном такси, а с некоторых трибун откроется вид на Персидский залив

Международный стадион Халифа



Фото: Ibrahim M Jaidah

Последним из опубликованных стал концепт реконструкции международного стадиона Халифа, известного также как «Аль Тумама». В основу дизайна обновленного стадиона лег традиционный арабский мужской головной убор



Фото: Ibrahim M Jaidah

«Аль Тумама» возведен в 1976 году. В 2005-м было решено перестроить его к 15-м летним Азиатским играм, и стадион стал вмещать 50 тыс. человек. В рамках реконструкции к ЧМ-2022 вместимость планируется увеличить до 68 тыс. мест