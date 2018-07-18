Казахстанцы могут хранить дома до 14 миллионов тенге

Если сумма выше этого показателя, то они должны будут класть ее на счета в банках.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Мади Такиев рассказал, какую сумму можно хранить дома, но обязательно надо будет декларировать, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вы показываете все наличные средства, которые вы храните дома. Но если сумма больше 500 МЗП (это порядка 14 миллионов тенге), вы должны будете открыть расчетный счет в банке, и ваши деньги должны быть там», - сказал он на пресс-конференции в правительстве.

По его словам, граждане должны будут показать, что в банке на расчетном счете у них «такая-то сумма».

«За несовершеннолетнего может показать родитель или опекун, указав ИИН. Источники подтверждать не надо. В дальнейшем мы будем вас мониторить», - уточнил представитель КГД.

В то же время М. Такиев добавил, что в случае уклонения для госслужищих предусмотрено предупреждение и привлечение к административной ответственности.

«Штраф порядка 50 МРП (120 250 тенге). Это для госслужащих», - уточнил он, но при этом не озвучил меру ответственности для остальных граждан.

Ксения Давыдова, Астана

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