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В Карагандинской области КНБ задержал членов радикальной религиозной группировки

Задержание проводилось в Сатпаеве.

Фото : КНБ РК18 июля 2018, 19:02

В Карагандинской области пресекли деятельность радикальной религиозной группировки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

18 июля Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в городе Сатпаеве Карагандинской области пресечена деятельность радикальной религиозной группировки. В ходе проведения спецоперации были задержаны три члена группы, изъяты холодное оружие и религиозные материалы.

Задержанные лица подозреваются в создании и участии в деятельности террористической группы, а также пропаганде терроризма. По данным фактам проводятся досудебные расследования, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


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