В Карагандинской области КНБ задержал членов радикальной религиозной группировки
Задержание проводилось в Сатпаеве.
Фото : КНБ РК18 июля 2018, 19:02
В Карагандинской области пресекли деятельность радикальной религиозной группировки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
18 июля Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в городе Сатпаеве Карагандинской области пресечена деятельность радикальной религиозной группировки. В ходе проведения спецоперации были задержаны три члена группы, изъяты холодное оружие и религиозные материалы.
Задержанные лица подозреваются в создании и участии в деятельности террористической группы, а также пропаганде терроризма. По данным фактам проводятся досудебные расследования, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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