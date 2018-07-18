В Карагандинской области КНБ задержал членов радикальной религиозной группировки

Задержание проводилось в Сатпаеве.

В Карагандинской области пресекли деятельность радикальной религиозной группировки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

18 июля Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в городе Сатпаеве Карагандинской области пресечена деятельность радикальной религиозной группировки. В ходе проведения спецоперации были задержаны три члена группы, изъяты холодное оружие и религиозные материалы.

Задержанные лица подозреваются в создании и участии в деятельности террористической группы, а также пропаганде терроризма. По данным фактам проводятся досудебные расследования, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!