Курс доллара варьируется в ожидаемом коридоре - эксперт

Повышение курса имеет сезонный характер, с октября он должен вернуться в ожидаемый коридор в 320 - 350 тенге.

Экономист, советник председателя Нацбанка РК Айдархан Кусаинов рассказал Zakon.kz, почему не стоит волноваться по поводу роста курса доллара и когда он пойдет на спад.

19 июля доллар вновь достиг своего максимума в этом году на торгах KASE. Так, средневзвешенный курс доллара США составил 344,98 тенге за доллар (+0,40 тенге), объем торгов - 27,550 млн долларов (- 23 800 тысяч). В обменных пунктах Алматы сегодня курс варьируется от 345,1 до 345,1 тенге за условную единицу.

Айдархан Кусаинов объяснил, что повода для волнений нет и курс продолжает варьироваться в пределах ожидаемого коридора: 320 - 350 тенге за доллар. Последний рост эксперт объяснил тем, что это лишь сезонное явление, связанное с отпусками. Также оказывает влияние на этот фактор и сезонные слухи о возможной девальвации. Однако Кусаинов подчеркивает, что динамика курса тенге является совершенно предсказуемой. Спад ожидаемо произойдет в октябре и тенге вновь вернется в привычный коридор.

"Это связано с периодическим сезонным девальвационным обострением. Происходит привычное изменение соотношения спроса и предложения, что приводит к тому, что население и бизнес разворачиваются в валюту и говорят о девальвации. Однако ситуация нормализуется уже в октябре и тенге войдет в привычный коридор, - сказал эксперт.

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