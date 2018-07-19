Фигурист Денис Тен оказался в реанимации после удара ножом в Алматы
19 июля 2018, 16:18
Нападение на спортсмена произошло в обед, на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.
Фигурист Денис Тен после ранения ножом доставлен в реанимацию Центральной горбольницы в Алматы, сообщает Vlast.kz.
"Скорую помощь вызвали очевидцы. Его увезли в Центральную городскую клиническую больницу №12", - сообщили источнику в службе скорой помощи.
Нападение на спортсмена произошло в четверг в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу и находится в реанимации.
Денис Тен - пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпиады-2014, трехкратный победитель чемпионатов мира, 9-й в рейтинге Международного союза конькобежцев.
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