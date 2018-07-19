Фигурист Денис Тен оказался в реанимации после удара ножом в Алматы

Нападение на спортсмена произошло в обед, на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

Фигурист Денис Тен после ранения ножом доставлен в реанимацию Центральной горбольницы в Алматы, сообщает Vlast.kz.

"Скорую помощь вызвали очевидцы. Его увезли в Центральную городскую клиническую больницу №12", - сообщили источнику в службе скорой помощи.

Нападение на спортсмена произошло в четверг в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу и находится в реанимации.

Денис Тен - пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпиады-2014, трехкратный победитель чемпионатов мира, 9-й в рейтинге Международного союза конькобежцев.