Нападение на Дениса Тена

19 июля Денис Тен умер в больнице не приходя в сознание.

19 июля стало известно, что фигурист Денис Тен скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

Нападение на спортсмена произошло сегодня в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Скорую помощь вызвали очевидцы. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу в реанимацию. Позже стало известно, что Денис Тен скончался в больнице.

В ДВД Алматы сообщили, что спортсмен был ранен преступниками, пытавшимися обокрасть его автомобиль. Увидев, как двое неустановленных лиц пытаются украсть зеркала с его автомобиля, Денис Тен вступил с ними в схватку, в результате которой и получил ножевое ранение. По данному факту начато расследование, на розыск преступников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!