Археологическая сенсация: Древние сокровища найдены в Восточном Казахстане

В течение месяца археолог Зейнолла Самашев с группой исследователей изучали Тарбагатайский массив.

Новый пласт в истории всей страны. В ходе раскопок кургана «Елеке Сазы» в Тарбагатайском районе найдено захоронение элиты сакского общества, сообщает zakon.kz, со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В течение месяца выдающийся археолог Зейнолла Самашев с группой исследователей изучали Тарбагатайский массив. Здесь было обнаружено 200 курганов. В процессе раскопок захоронения под названием «Елеке-2» было найдено более 3 тысяч золотых изделий. Эти находки датируются 8 – 7 веком до нашей эры. Среди них есть уникальные вещи, которых больше нет ни в одном могильнике. Например, женские серьги-колокольчики, пластины с четырьмя заклепками, женское ожерелье с драгоценными камнями.

- Большое количество ценных находок в данном кургане позволяют говорить нам о том, что здесь могут быть захоронены мужчина и женщина – царствующие персоны или люди, относившиеся к элите сакского общества, - рассказывает Зейнолла Самашев.

Также поражает технология изготовления изделий: золотой круговой бисер, которым украшали одежду мужчин и женщин, свидетельствует о том, что наши предки владели технологией микропайки, а также имели огромные знания в области металлургии.

- Это совершенно другой взгляд на историю нашего народа. Все, что мы сегодня находим, говорит о том, что у людей того времени были развитые технологии, металлургическая специализация, а значит, были открыты разрезы, шахты, добыча руды, обогащение, плавка и получение конечного продукта. Была глубочайшая индустриальная культура. Это полностью меняет образ кочевого народа. Именно о таких работах говорил Глава Государства Нурсултан Назарбаев, когда инициировал программу «Рухани жаңғыру». Программа позволяет нам смотреть по-другому на нашу историю. Мы наследники великого народа и великих технологий, - говорит аким области Даниал Ахметов.

Нужно отметить, что по проекту «Древние сокровища Восточного Казахстана» ведутся масштабные археологические раскопки и научно-исследовательские работы.

А раскопки курганов в Тарбагатайском районе продолжатся в течение полумесяца. Кто знает, какие еще открытия нам предстоит увидеть.

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