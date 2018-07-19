Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинцы собрались, чтобы почтить память Дениса Тена

Жители южной столицы собрались около Дворца Республики.

Фото : zakon.kz19 июля 2018, 21:19

В Алматы у Дворца Республики собрались люди почтить память Дениса Тена, сообщает zakon.kz.

Люди несут цветы, ставят свечи.

Среди почтивших память Дениса Тена были вайнеры Эльдана, Нагима, Жека, Yuframe и Zhontiа. Композитор Алим Заиров и актеры из сериала "Патруль" и Артур Толепов.

Все новости по теме читайте здесь


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты