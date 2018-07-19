Алматинцы собрались, чтобы почтить память Дениса Тена

Жители южной столицы собрались около Дворца Республики.

В Алматы у Дворца Республики собрались люди почтить память Дениса Тена, сообщает zakon.kz.

Люди несут цветы, ставят свечи.

Среди почтивших память Дениса Тена были вайнеры Эльдана, Нагима, Жека, Yuframe и Zhontiа. Композитор Алим Заиров и актеры из сериала "Патруль" и Артур Толепов.

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