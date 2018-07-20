Полиция Алматы объявила вознаграждение за информацию об убийцах Дениса Тена
ДВД Алматы устанавливает свидетелей и очевидцев произошедшего.
Фото : zakon.kz20 июля 2018, 00:42
Полиция Алматы объявила вознаграждение за информацию о подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает zakon.kz.
Полиция Алматы напоминает о проведении досудебного расследования по факту убийства Д. Тена по ч. 2 ст. 99 (убийство) УК РК, а также о проведении комплекса оперативных, розыскных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.
"Вместе с тем, ДВД Алматы устанавливает свидетелей и очевидцев произошедшего. Всех, кому что-либо известно об этом преступлении, а также о лицах, совершивших его, полиция Алматы призывает незамедлительно сообщить об этом по следующим телефонам: 254-40-42; 8-701-707-36-00 и 8-701-722-60-62 или 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются", - сообщили полицейские.
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