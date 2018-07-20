Байзакова обратилась к правоохранительным органам после смерти Дениса Тена

Она призывает защищать граждан.

Скандально известная Instagram звезда Айжан Байзакова сделала обращения к правоохранительным органам после трагедии, произошедшей с Денисом Теном, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемые сотрудники правоохранительных органов! (Я знаю до вас это дойдёт, вы на все мои посты быстро реагируете) Надеюсь, вы усиленно начнёте защищать простой народ! Я думаю каждый хочет к себе уважения.... а криминал (мелкий он, или нет, не важно), уже не имеет к вам никакого уважения, если могут спокойно выйти днём, не боясь никого, убить человека, не попадаясь на камеры видеонаблюдения..Забудьте о «голых девушках в клубах», о «курящих подростках», прошу перенесите внимание на защиту человеческой жизни. Надеюсь усиленная работа не закончиться только на этой страшной ситуации. Всего всем хорошего...", - написала Байзакова.

19 июля Денис Тен умер в больнице не приходя в сознание. Нападение на спортсмена произошло сегодня в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Скорую помощь вызвали очевидцы. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу в реанимацию. Позже стало известно, что Денис Тен скончался в больнице.

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