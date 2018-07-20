По второму ведутся розыскные работы.

Подозреваемый в убийстве Дениса Тена дал признательные показания, сообщает Zakon.kz.

"19 июля на Байсеитова - Курмангазы. Были установлены двое подозреваемых, которые нанесли Тену ножевые ранения. По данному факту начато расследование по части 2 ст. 99. Для расследования создана оперативная группа. В результате ОПМ, показаний очевидцев и видео с камер их удалось установить", - сказал прокурор Алматы Жуйриктаев Берик.



Задержан Киасов Нурлы 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствие адвоката он дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания.

"Установлена личность второго подозреваемого, активно ведется его розыск", - сказал прокурор.

Нападение на спортсмена произошло 19 июля в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Скорую помощь вызвали очевидцы. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу в реанимацию. Позже стало известно, что Денис Тен скончался в больнице.

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