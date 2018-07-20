Почему Тена не госпитализировали в Совминку

Центральная клиническая больница не имеет экстренного хирургического отделения.

Вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева выразила искренние соболезнования от имени медицинской общественности родным и близким Дениса Тена, передает zakon.kz.



Кроме того, она объяснила почему его не госпитализировали в близлежащую Центральную клиническую больницу Алматы.

"По мнению управздрава Алматы экстренное хирургическое отделение находится в Центральной городской клинической больнице, соответственно, больница - Центральная клиническая больница, вот как вы называете, «совминовская» - она не имеет экстренного хирургического отделения, в связи с чем пациент был транспортирован в Центральную городскую клиническую больницу", - рассказала Л.Актаева.

Она отметила, что вся информация из донесения управления здравоохранения города Алматы.

"Соответственно, из донесения есть медицинские организации города Алматы – это больница скорой медицинской помощи. Которая оказывает экстренную помощь и центральная городская клиническая больница. То есть, больница скорой медицинской помощи находилась на большем удалении, соответственно, требовалось больше времени для доставки. Так как улица Курмангазы является односторонней, и соответственно, возможность доставки именно затраты времени на транспортировку пациента, время снижалось, соответственно, он был транспортирован в центральную городскую клиническую больницу", - добавила она

"Самое главное, что в процессе транспортировки пациента проводился весь льём необходимых реанимационных мероприятий, которые были требуемые в этот момент. Это фактор времени. Очень важно доставить в тот стационар, где приемный покой работает в режиме 24 часа 7 дней в неделю", - заключила вице-министр.

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